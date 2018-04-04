Özge Özpirinçci'ye Kadın setinde sürpriz doğum günü!
'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci’nin doğum gününü set ekibi ve arkadaşları unutmadı.
FOX ekranlarında yayınlanan dizide hayatın tüm zorluklarına rağmen güçlü kalmayı başarabilen bir karaktere hayat veren Özge Özpirinçci’ye önceki gün dizi setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Pastayı tüm ekiple beraber kesen Özpirinçci, aynı zamanda set ekibinden arkadaşlarına da doğum günü pastasından yedirdi. Sürpriz için teşekkür ederek, bu projede olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
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