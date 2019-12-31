Özge Özpirinççi kimdir? Özge Özpirinççi kaç yaşında ve nereli?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986‘da İstanbul’da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizileriyle başlamış, ardından "Melekler Korusun", “Deli Saraylı”, "Al Yazmalım" , "Ağır Roman Yeni Dünya" , “ Tatar Ramazan” ve "Aramızda Kalsın" dizilerinde rol almıştır.

Dizilerin yanı sıra “Veda” ve “Anadolu Kartalları” sinema filmlerinde ve uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan kısa film “Kayıp”’ta da rol almıştır. 2014 yılında 'Karışık Kaset' isimli sinema filminde rol alajn oyuncu ayrıca bir dönem “Toplu Hayat” isimli televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. 2015 - 2016 yıllarında "Aşk Yeniden" isimli başarılı dizide rol almış ardından 2017 yılında 'Fi' dizisinde Sıla karakterine hayat vermiştir.

Aynı yıl içinde başrolünde olduğu 'Acı, Tatlı, Ekşi' isimli sinema filminde yer alan Özpirinçci, 2018 Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün de sahibi olduğu 'Kadın' dizisi ile kariyerine devam etmektedir.