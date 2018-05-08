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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.05.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci kimdir?

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Özge Özpirinçci kimdir?

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Pek çok dizi projesinde yer alan Özge Özpirinçci, ilk olarak ‘Cesaretin var mı Aşka?’ Dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Özge Özpirinçci kimdir, onu ne kadar tanıyoruz? İşte güzel oyuncunun hayatıyla ilgili bilgiler!

Kavak Yelleri, Aşk Yeniden ve Kadın gibi pek çok başarılı yapımın kadrosunda yer alan Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul’da tamamlamayan Özge Özpirinçci, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdi. Lisans eğitimini Türkiye’de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmıştır.
Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özge Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırdı.
Sinema projelerinde de kendini kanıtlayan Özge Özpirinçci, Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’e hayat verdi. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.
Cesaretin var mı Aşka dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Engin Altan Düzyatan, 12 Nisan 2013 tarihinde nişanlandı ancak ikili sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

 

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