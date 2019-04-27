Özge Özberk kimdir? İşte Özge Özberk ile ilgili merak edilenler
Yer aldığı dizi ve sinema filmleriyle adından söz ettirmeye devam eden oyuncu Özge Özberk'in hayatı özellikle magazin takipçileri tarafından internetten merak edilmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu G.O.R.A filmindeki Ceku rolü ile yıldızının parlamasının ardından kariyer hayatına rol adlığı dizilerle devam etti. Başarılı oyuncu Özge Özberk bu hafta Kanak D ekranlarında yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programına konuk olacak. Peki, Özge Özberk kimdir? İşte, merak edilenler...
Özge Özberk, 13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde bir süre okuduktan sonra 2000 ve 2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Şiir Tiyatrosu Kulübü'nde yönetmenlik yaptı. İşte, Özge Özberk'in kariyer hayatı ile ilgili detaylar.
ÖZGE ÖZBERK'İN HAYATI
Başarılı oyuncu Özge Özberk, 13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Özberk, Bizim Ev, Sır Dosyası ve Bizimkiler gibi televizyon yapımlarında oyunculuk yaptı, Yıldız Tepe adlı filmde başrol oynadı. Genç yaşında girdiği Beşiktaş Kültür Merkezi ekibi ile Otogargara müzikali ve Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi birçok oyunda rol aldı. Daha sonra asıl yıldızının parladığı Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filminde "Ceku", Babam ve Oğlum filminde "Birgül", Çağan Irmak'ın 1980'leri anlattığı Çemberimde Gül Oya dizisinde "Genç Yurdanur", Kırık Kanatlar adlı dizide "Nazlı", yönetmenliğini Biket İlhan ve senaristliğini Metin Belgin'in yaptığı Nâzım Hikmet'in hayatını anlatan Mavi Gözlü Dev adlı filminde Nazım'ın sevgilisi "Münevver" rollerini canlandırdı.
Geniş Zamanlar dizisinde "Zehra" karakteriyle ekrana çıktı. Dizinin bitmesinin ardından Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanı Sinekli Bakkal dizisinde "Rabia" karakterini canlandırdı ama dizi beşinci bölümünde kanal yönetimi yüzünden yayından kaldırıldı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve Irmak Çığ'ın yönetmeni olduğu Yol Arkadaşım adlı dizide "Ayla" karakterini canlandırdı. 2011 sezonunun son aylarında başlayan Canım Babam adlı dizide Cansu karakterine can verdi. 2011 Ekim ayında Show Tv'de başlayan Pis Yedili dizisinde başrol oynadı. Kardeşi Özgür Özberk ile Özgür Yapımlar adında bir yapım şirketi kurdu. Yapımcılığını kendisinin üstlendiği ve Özgür Özberk'in yönettiği 28 Eylül'de vizyona giren N'apcaz Şimdi adlı filmde rol aldı. TRT 1'de yayınlanan, başrollerini Fikret Kuşkan ve Onur Saylak ile paylaştığı Hayat Ağacı adlı diziden sonra Evlenmeden Olmaz adlı sinema filmi ile karşımıza çıkmıştır. 2016 yılında başlayan Fox Türkiye'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle