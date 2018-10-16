Özcan Deniz'e yediği tokat ağır geldi! ‘Üç gündür kulağım duymuyor’
Özcan Deniz'den annesini canlandıran İpek Bilgin'e esprili gönderme!
İstanbullu Gelin dizisinde 'Faruk Boran' karakterine hayat veren Özcan Deniz dizide annesini canlandıran İpek Bilgin'e (Esma Boran) esprili bir dille sitem etti.
Senaryo gereği İpek Bilgin'le karşı karşıya gelen Özcan Deniz’e yediği tokat ağır geldi. Elinin ayarını kaçıran İpek Bilgin yanlışlıkla Özcan Deniz’e sert bir şekilde vurdu. Diziden o sahneyi sosyal medya hesabından paylayan Deniz, "Üç gündür kulağım duymuyor; İpekçim insanım ya..." esprisiyle takipçilerini güldürdü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle