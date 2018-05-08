Oyuncu dostlarından doğum günü sürprizi
Ünlü oyuncu Ayşen Batıgün’ü doğum gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Caddebostan Samatya Rum meyhanesi adlı mekanda Ayşen Batıgün’ü ilk olarak eşi ünlülerin menajeri Abdullah Bulut tebrik ederken, Ufuk Özkan, Nazan Özkan, Kemal Uçar, Hasan Küçükçetin, Nazlı Küçükçetin ,Gökhan Keser, Burcu Binici, Ebru Şahin, Çağkan Çulha, Merve Sevi , Çalkan Algün, Mert Altınışık, Hazal Eylül Çelik, Gökhan Güneş ve Sevcan Yaşar, gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Gecede ünlü şarkıcı Gökhan Güneş de konuk olarak sahneye çıktı.
Doğum gününde bir hayli duygulanan Ayşen Batıgün “Benim için sürprizlerle dolu bir gece oldu. Çifte kutlama yaptık. Sağolsun sanatçı dostlarım ve sevdiklerim beni yalnız bırakmadı. Gerek mesajlarla gerekse de telefonla arayarak bu özel günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. En kötü günümüz böyle olsun…” dedi.
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