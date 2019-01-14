Oyuncu değil kaleci olmak istiyordum
Çukur’un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün Atlaspark AVM’de hayranlarıyla bir araya geldi.
Vefaspor Yönetim Kurulu üyesi Banu Noyan’ın organizasyonuyla Vefaspor Kulübü’ne destek için gerçekleşen söyleşide ünlü oyuncu samimi açıklamalar yaptı. Vefaspor’da kalecilik de yapan Köstendil, “Sinirlendiğimde atacağım eşyayı seçiyorum. Koltuğa atıyorum zarar gelmesin diye. Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler” dedi.
Doğum günü sürprizi
Erkan Kolçak Köstendil’e doğum günü sürprizi de yapıldı. 35 yaşına basan ünlü oyuncu, üstünde fotoğrafının olduğu pastayı görünce şaşırdı: “Daha önce hiç bu kadar kalabalıkla doğum günü kutlamamıştım.”
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