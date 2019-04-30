Oyuncu Bülent Çolak iki ödül birden aldı
Oyuncu Bülent Çolak başrolünde oynadığı Suç Unsuru filmiyle 30. Ankara Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alırken bir gün arayla 12’nci Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivalinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
Başrollerinde Bülent Çolak, Koray Erkök, Burak Sarımola, Altuğ Elveriş’in oynadığı “Suç Unsuru” filmi Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivalinde en iyi film ödülüne layık oldu. Yönetmen Arda Emin İnce’de en iyi yönetmen ödülünü aldı.
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