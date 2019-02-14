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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.02.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Oytun Erbaş kimdir?

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Oytun Erbaş kimdir?

Dr. Oytun Erbaş, katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Oytun Erbaş’ın Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır. İşte, Oytun Erbaş’ın hayatına ilişkin bilgiler

Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. TUS’ta 7 kez derece (ilk 10) yapmıştır. Esas deneyim alanı ilaç AR-GE çalışmaları olan Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri vermektedir. Çok iyi derecede ingilizce bilmektedir. 

Halen Fizyoloji Bilim Dalında Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki “Experimental Medicine” ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki “Deneysel Tıp” İlaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

Oytun Erbaş, yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ‘‘Politzer Ödülü’’(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden ‘‘Jacques Duparc Ödülü’’(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Ayrıca, Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü görevini yürütmektedir.

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir.

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