Öykü Baştaş kimdir? Kaç yaşındadır?
Öykü Baştaş kimdir sorusu sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Gucci için podyuma çıkmayı başaran ilk Türk manken olan Öykü Baştaş, farklı güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Öykü Baştaş kimdir? Kaç yaşındadır?
1997 doğumlu genç model Öykü Baştaş 2017 yılında Milano Moda Haftası’nda Gucci ve MSGM için podyuma çıkan ilk Türk manken model olarak tarihe geçmiştir. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir.
Modellik kariyeri ve Milano gerçeğinin Amerika’da bağlı bulunduğu bir ajansın kendisini İnstagram hesabından keşfetmesi ile gerçekleştiğini belirtmiştir. Ardından kendisini New York’a davet etmişler ve şu ana kadar Milano ve Paris’te ajanslarının olduğunu kısa sürede ise Londra’da bir ajanslada anlaşma yaparak çalışmalar başlayacağını belirtmiştir.
Öykü Baştaş İstanbul doğumludur ve iş için yurt dışına çıkması hariç yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul’da sürdürmektedir.
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