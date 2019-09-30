Oya Yaylalı kimdir?
TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Peki, Oya Yaylalı kimdir?
İstanbul'da 1958'de doğan Oya Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı. Sürekli basın kartı sahibi olan Oya Yaylalı, bir çocuk sahibi.
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