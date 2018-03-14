Osmantan Erkır kimdir, kaç yaşında?

İlk başladığı günden bugüne en çok izlenen yarışma programlarından olan Popstar'ın sunucusu Osmantan Erkır'ın kim olduğu merak ediliyor. Zaman zaman basında yer alan haberler sonrası gündem olan Osmantan Erkır hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Osmantan Erkır hakkında merak edilenleri derledik. İşte Osmantan Erkır’ın hayatına ilişkin merak edilen bilgiler...

OSMANTAN ERKIR KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Osmantan Erkır'ın çocukluğu, TRT'de yönetmen olan babası Uğur Erkır nedeniyle televizyon stüdyolarından geçmiştir. İlk ve ortaöğretim eğitiminin ardından lise eğitimini İstanbul St. Michel Fransız Lisesi'nde tamamlayan Osmantan Erkır, üniversite eğitmi için İngiltere'ye gitti.

İngiltere'de üniversite düzeyinde sinema televizyon ve yüksek lisans seviyesinde oyunculuk eğitimi alan Osmantan Erkır, İngiltere'de yaşadığı sekiz yılın ardından Türkiye'ye dönerek Gazanfer Özcan – Gönül Ülkü Tiyatrosunda kısa bir süre oyunculuk yapmış, ardından aile şirketleri olan STR Film Yapımcılık bünyesine geçmiştir. Osmantan Erkır, "Kim 500 Milyar İster?" adlı yarışma formatını Türkiye’ye getirerek televizyonculuk kariyerinde önemli bir işe imza attı.

2005 yılında Şirin Ediger ile evlenen Osmantan Erkır, 15 Haziran 2007’de boşandı. 2012 yılında İstanbul Beşiktaş’ta “Sahne Beşiktaş” adlı mekanı kuran Osmantan Erkır, burada birçok proje ile izleyicinin karşısına çıkmıştır.

Yapımcılık kariyeri boyunca En Zayıf Halka, Türkiye Yarışıyor, Koltuk, Kazandıran Numaralar, Artiz Mektebi ve Popstar gibi pek çok başarılı programın yapımcılığını üstlenen Osmantan Erkır, Popstar ve Popstar Alaturka ayrıca Anında Görüntü Show adlı programlarla da hem yapımcı hem sunucu olarak görev yapmış ve bu sayede geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Osmantan Erkır son olarak Kanal D ekranlarında başlayan Popstar 2018 yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek.