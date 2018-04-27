Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
27.04.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ile heyecan dolu bir karşılaşma spor severleri bekliyor olacak. Şampiyonluk yarışında Başakşehir için önemli bir viraj olan Osmanlıspor karşılaşması aynı zamanda Ankara temsilcisi içinde kritik bir mücadele olacak. Peki Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

İki takım Süper Lig'de dokuz kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4-3'lük Başakşehir üstünlüğü bulunuyor. Osmanlıspor ligde üç maçtır Başakşehir'i yenemiyor; bu maçların son ikisinde gol atamadılar. Osmanlıspor, Süper Lig'de evinde dört maçtır yenilmiyor; son 12 iç saha maçında ise sadece bir kez yenildi.

Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı 29 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir ligdeki son beş maçının dördünü kazandı; tek mağlubiyet son deplasman maçında Galatasaray karşısındaydı. Ankara temsilcisi, evinde Süper Lig'de Başakşehir'i evinde hiç yenemedi. Deplasmanda oynadığı son üç lig maçının ikisini kaybeden Başakşehir önceki 11 deplasman maçında aynı sayıda yenilgi yaşamıştı. Osmanlıspor ligdeki son sekiz maçında sadece bir kez yenildi; tek mağlubiyet Fenerbahçe karşısındaydı. Bu sezon Süper Lig'de top kapma yüzdesi en düşük olan takım Osmanlıspor. Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım ancak aynı zamanda en fazla kafa golü atan üçüncü ekip. Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde Elia'nın katkısı bulunuyor. Edin Visca, Süper Lig'de forma giydiği son 15 maçta 14 gole katkı yaptı. Umar Aminu ligde forma giydiği son altı maçta dört gole katkı yaptı.

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