Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ile heyecan dolu bir karşılaşma spor severleri bekliyor olacak. Şampiyonluk yarışında Başakşehir için önemli bir viraj olan Osmanlıspor karşılaşması aynı zamanda Ankara temsilcisi içinde kritik bir mücadele olacak. Peki Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
İki takım Süper Lig'de dokuz kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4-3'lük Başakşehir üstünlüğü bulunuyor. Osmanlıspor ligde üç maçtır Başakşehir'i yenemiyor; bu maçların son ikisinde gol atamadılar. Osmanlıspor, Süper Lig'de evinde dört maçtır yenilmiyor; son 12 iç saha maçında ise sadece bir kez yenildi.
Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Osmanlıspor Medipol Başakşehir maçı 29 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir ligdeki son beş maçının dördünü kazandı; tek mağlubiyet son deplasman maçında Galatasaray karşısındaydı. Ankara temsilcisi, evinde Süper Lig'de Başakşehir'i evinde hiç yenemedi. Deplasmanda oynadığı son üç lig maçının ikisini kaybeden Başakşehir önceki 11 deplasman maçında aynı sayıda yenilgi yaşamıştı. Osmanlıspor ligdeki son sekiz maçında sadece bir kez yenildi; tek mağlubiyet Fenerbahçe karşısındaydı. Bu sezon Süper Lig'de top kapma yüzdesi en düşük olan takım Osmanlıspor. Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım ancak aynı zamanda en fazla kafa golü atan üçüncü ekip. Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde Elia'nın katkısı bulunuyor. Edin Visca, Süper Lig'de forma giydiği son 15 maçta 14 gole katkı yaptı. Umar Aminu ligde forma giydiği son altı maçta dört gole katkı yaptı.
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