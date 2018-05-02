Osmanlıların Deliler’i beyazperdeye taşınıyor – Kadroda kimler var?
Osmanlıların fedaileri ‘Deliler’ beyazperdeye taşınıyor. Film, Fatih Sultan Mehmet tarafından Vlad Tepeş nam-ı diğer Kazıklı Voyvoda’nın şatosuna gönderilen Osmanlıların en cesur süvarileri Deliler’in bu görev sürecinde yaşadıklarını konu alıyor. Peki Deliler filminin kadrosunda kimler var?
Yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği Türk yapımı film “Deliler”, dünyaca ünlü diziler Game of Thrones ve Vikings kalitesinde dev bir prodüksiyonla Türk sinema tarihine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Son zamanların en yüksek bütçeli filmlerinden olan ve çekimleri devam eden Deliler’in oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikiciler, Kamil Güler, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu ve Demet Tuncer yer alıyor. Deliler’in vizyona girme tarihi ise henüz açıklanmadı.
DELİLER FİLMİNİN KONUSU
1459-60 yıllarında, Fatih Sultan Mehmet döneminde geçiyor. Vlad Tepeş nam-ı diğer Kazıklı Voyvoda, dünyadaki Drakula filmlerinin ana teması olan karakter. Fatih Sultan Mehmet’in babası II. Murat Romanya’yı fethettiği zaman Romanya kralı mukavemet göstermiyor ve ‘Bundan sonra burası Osmanlı toprağıdır ve benim adıma burayı yöneteceksiniz ama sizden teminat olarak iki oğlunuzu alıyorum’ diyor. Vlad ve Radul iki kardeş ve Fatih Sultan Mehmet ile Edirne sarayında çocukluklarını birlikte geçiriyorlar. II. Murat onlara kendi çocuklarına davrandığı gibi davranmış. Çocuklar birlikte büyüyor, kan kardeşi oldukları bile söyleniyor. II. Murat ve Romanya kralı öldükten sonra Vlad, Fatih Sultan Mehmet tarafından Eflak’a Voyvoda olarak atanıyor. Ancak Vlad, çocukluğundan beri içinde yoğun şiddet karakteri olan ve Fatih Sultan Mehmet’e kardeş gibi gözükse de bilenmiş biri. Orada Vatikan ve Ejder Tarikatı’nın yönlendirmeleri ve dikteleriyle Fatih Sultan Mehmet’e karşı kin ve nefret besliyor. Vlad, 23 bin 734 Türkmen, Boşnak, Sırp, Arnavut ve Bulgar’ı kazığa oturttuğunu kendisi beyan ediyor. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet haberci gönderiyor. Vlad, bu habercinin de başına sarığını çakıp geri gönderiyor. Fatih Sultan Mehmet, ‘Osmanlı’nın deli çocuklarını getirin bakalım, bu mevzu nedir gidip öğrensinler’ diyor ve bütün hikâye buradan başlıyor.
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