Osmanlı Subayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Osmanlı Subayı filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçen Osmanlı Subayı, Amerikan-Türk ortak yapımı olan drama türündeki bir sinema filmidir. Peki, Osmanlı Subayı filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçen Osmanlı Subayı, idealist bir Amerikalı hemşire ile bir Türk subayının aşkını konu alıyor. Osmanlı Subayı, yönetmenliğini Joseph Ruben'in yaptığı, senaryosunu Jeff Stockwell'in yazdığı Osmanlı Subayı’nın başrollerini Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett ve Ben Kingsley üstleniyor.
KONUSU
1915 yılında, I. Dünya Savaşı sırasında Van'da geçen film, ülkesinde adaletsizliklerden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Amerikalı doktor Jude ve onunla tanıştıktan sonra birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na gitmek zorunda kalan idealist hemşire Lillie'nin başından geçenleri anlatmaktadır. Lillie, Van'da bir Osmanlı subayı olan İsmail ile yakınlaşmış ve Jude ile İsmail arasında kalmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle