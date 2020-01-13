Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. 30 bin TL değerindeki para ödülüne sahip olan soru şu şekilde: Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? İşte, o sorunun yanıtı haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? sorusunun cevabı.
SORU:
Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
A: Padişahın ahırından
B: Padişahın yemeklerinden
C: Padişahın giysilerinden
D: Padişahın fermanlarından
Doğru cevap: A Padişahın ahırından
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