Osman Sonant kimdir? Ufak Tefek Cinayetler’e mi dahil oldu?
Fi dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Osman Sonant, Ufak Tefek Cinayetler’le gündeme geldi. Ushan Çakır ardından Osman Sonant’ın da ekibe dahil olduğu iddia edildi. Peki, Osman Sonant kimdir?
Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş ve Fi gibi projeleriyle tanınan Osman Sonant, 1979 yılında dünyaya geldi. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı. 1998'de Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999'da girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Birçok dizi, sinema ve reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı.
Şubat 2015'te başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.Fi dizisinde canlandırdığı büyük bir işadamı olan Sadık Murat Kolhan karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.
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