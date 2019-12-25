Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir? Dündar Bey kaç yaşında öldü?

Dündar Bey kimdir nasıl öldü sorusu, Kuruluş Osman izleyenleri tarafından en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Süleyman Şah'ın oğlu olan Dündar Bey'in Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu rivayet edilir. İşte, Dündar Bey'in hayatı ile ilgili bilgiler.

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey 210 veya 1212 yıllarında doğmuştur. ,Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından öldürüldüğü rivayet edilir.

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Bir rivayete göre Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir