Oscar Ödül töreni ne zaman? 91. Akademi Ödülleri sahiplerini bulacak

Bu yıl 91. kez gerçekleştirilecek Oscar ödül töreni, her sene olduğu gibi yine büyük bir ihtişamla başlayacak. Kırmızı halı geçidinde boy gösterecek olan ünlüler, şıklık yarışına tutuşacak. İşte, 91. Akademi Ödülleri hakkında merak edilen tüm detaylar...

2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. İlki 16 Mayıs 1929'da yapılan Oscar Ödülleri töreni, bugün milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği görkemli bir medya gösterisine dönüşmüş durumda. Öte yandan 'Roma' ile 'Sarayın Gözdesi' filmleri, 'En İyi Film', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En iyi Yönetmen', 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'nun da aralarında bulunduğu 10 dalda aday oldu.

HANGİ DALLARDA ÖDÜL VERİLECEK?

ABD'de bu yıl 91.si gerçekleştirilecek törende, "En İyi Film", En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu, "En İyi Kadın Oyuncu, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmenliği", "En İyi Prodüksiyon Dizaynı, "En İyi Ses Efekti", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Film Şarkısı", En İyi Film Müzikleri", "En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Saç ve Makyaj","Yabancı Dilde En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Belgesel", "En İyi Animasyon Film", "En İyi Kısa Animasyon Film", "En İyi Kısa Film" dallarında ödül verilecek.

ADAYLAR KİMLER?

Canlı yayınlanacak törenin 225 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşması beklenirken, "Roma" ile "Sarayın Gözdesi" filmleri, "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu", "En iyi Yönetmen", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"nun da aralarında bulunduğu 10 dalda aday gösterildi.

Bradley Cooper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan, senaryosunu Will Fetters ve Eric Roth ile yazdığı müzikal romantik drama "Bir Yıldız Doğuyor" filmiyle ABD'de 2001-2009 arasında başkan yardımcısı görevini üstlenen Dick Cheney'in hayatını işleyen "Vice" filmi 8 dalda aday oldu.

Ryan Coogler'ın yönettiği, başrolünde Chadwick Boseman'ın oynadığı "Black Panther" 7, Ron Stallworth'un aynı adlı kitabından uyarlanan "Blackkklansman" ise 6 dalda aday gösterildi.

1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'nde bu yıl göze çarpan adaylardan bazıları şöyle:

"En İyi Film" adayları:

"Roma"

"Bir Yıldız Doğuyor"

"Bohemian Rhapsody"

"Black Panther"

"Yeşil Rehber"

"Sarayın Gözdesi"

"BlacKkKlansman"

"Vice"

"En İyi Kadın Oyuncu" adayları:

Glenn Close, "The Wife"

Lady Gaga, "Bir Yıldız Doğuyor"

Olivia Colman, "Sarayın Gözdesi"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?”

Yalitza Aparicio, "Roma"

"En İyi Erkek Oyuncu" adayları:

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "Bir Yıldız Doğuyor"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, "Yeşil Rehber"

Willem Dafoe, "At Eternity’s Gate”

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" adayları:

Regina King, "If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, "Sarayın Gözdesi"

Rachel Weisz, "Sarayın Gözdesi"

Amy Adams, "Vice”

Marina de Tavira, "Roma”

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" adayları:

Mahershala Ali, "Yeşil Rehber"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?”

Adam Driver, "BlacKkKlansman”

Sam Elliott, "Bir Yıldız Doğuyor"

Sam Rockwell, "Vice”

"En İyi Yönetmen" adayları:

Alfonso Cuaron, "Roma”

Spike Lee, "BlacKkKlansman”

Adam McKay, "Vice”

Yorgos Lanthimos, "Sarayın Gözdesi"

Pawel Pawlikowski "Cold War”

"En İyi Orijinal Senaryo" adayları:

"Sarayın Gözdesi" Deborah Davis ve Tony McNamara

"Roma,” Alfonso Cuarón

"First Reformed,” Paul Schrader

"Yeşil Rehber" Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly

"Vice,” Adam McKay

"En İyi Uyarlama Senaryo" adayları:

"Can You Ever Forgive Me?,” Nicole Holofcener ve Jeff Whitty

"If Beale Street Could Talk,” Barry Jenkins

"BlacKkKlansman,” Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott

"Bir Yıldız Doğuyor" Eric Roth, Bradley Cooper ve Will Fetters

"The Ballad of Buster Scruggs,” Joel Coen ve Ethan Coen

"En İyi Belgesel" adayları:

"Free Solo”

"Hale County This Morning, This Evening”

"Minding the Gap”

"Of Fathers and Sons”

"RBG”