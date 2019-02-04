Oryantal Didem Kınalı kimdir?
Oryantal Didem, konuk olarak katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Oryantal Didem, İbo Show’daki dans şovlarıyla büyük beğeni kazanmış, adını geniş kitlelere duyurmuştu. Peki, Oryantal Didem kimdir?
Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Romanmahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle