Orkun Işıtmak kimdir? Altın Kelebek En İyi Youtuber ödülü
Orkun Işıtmak kimdir sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. 45. Altın Kelebek En İyi Youtuber ödülünün sahibi olan Orkun Işıtmak'ın kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Orkun Işıtmak kimdir?
Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996, İzmir doğumlu, YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "Iyi Oyun" filminde oynadı. Orkun Işıtmak, Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.
18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Mart 2018 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 5.320.018 abone, 1.147.933.616 görüntüleme ve 1.182 video istatistiklerine sahiptir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle