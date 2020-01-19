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Televizyon
Haber Giriş: 19.01.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu

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Orhan kabul etmedi, Ferdi yıldız oldu

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Temel Gürsu’yu ağırladı.

Ferdi Tayfur’un sinemaya adım attığı ilk filmin yönetmenliğini de üstlenen Temel Gürsu, “Yapımcı Hulki Saner’le film çekecektik. İlk önce Orhan Gencebay’a teklif götürdüm. O kabul etmeyince Ferdi Tayfur sinema yıldızı oldu. Çok büyük hasılat yaptık. Ferdi Tayfur’la yakaladığım başarının ardından birçok şarkıcıyla film çektim” dedi.

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