Organize İşler filminin oyuncuları kimler?
Vizyona girdiği tarihin üzerinden yıllar geçen Organize İşler, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Pek çok kanal sinema kuşağında Organize İşler filmini yer vermeye devam ediyor. Peki, Organize İşler filminin oyuncuları kimler?
Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi türündeki filmdir. Yılmaz Erdoğan'ın Asım Noyan’ı canlandırdığı Organize İşler’de usta oyuncuya Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Özgü Namal ve Cem Yılmaz eşlik ediyor.
KONUSU
Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.
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