Organize İşler 2’nin kadrosunda kimler var?
Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı Organize İşler’in devamıyla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ’un da oyuncu kadrosunda yer alacağının konuşulduğu Organize İşler 2’de Bensu Soral da var. İşte 'Organize İşler 2’nin kadrosuyla ilgili ilk detaylar!
İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve Özgü Namal’ın rol aldığı “Organize İşler”in devam filmiyle ilgili cast çalışmaları devam ediyor. Ocak 2019 yılında vizyona girmesi planlanan “Organize İşler 2”nin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde önümüzdeki günlerde başlayacak. Asım Noyan karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında vizyona giren ilk filmde Asım’ın kızı Nazlı rolünde kendi kızı Berfin’i oynatmıştı. Bensu Soral ile anlaşma sağlanırsa, Nazlı’nın gençliğine hayat verecek.
Daha önce yine Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği şiirsel hayatı konu alan 2013 yapımı Kelebeğin Rüyası filminde şair Muzaffer Tayyip Uslu’yu canlandıran
Kıvanç Tatlıtuğ filmin sürprizlerinden olacak. Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2’de horoz dövüşçüsü rolüyle seyirciyi ters köşeye yatıracak. Organize İşler 2’de yer alacağı konuşulan bir diğer isim ise şu sıralar Avlu dizisiyle adından söz ettiren Demet Evgar.
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