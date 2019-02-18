Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimdir? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimdir sorusunun yanıtı birçok sinemasever tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda oldukça yetenekli isimler yer alıyor. Peki, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimdir?
Film sinemaseverler tarafından büyük beğeni alırken, 2 hafta gibi bir sürede 2.5 milyon kişi filmi sinemada izledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde büyük bir sürpriz yaşandı. Küresel medya devi Netflix, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmini yayınladı.
Netflix’ten konu ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle; Netflix'te Türk filmi zamanı! Yılın en çok konuşulan yapımlarından Organize İşler Sazan Sarmalı bugünden itibaren Netflix'te.
Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.
ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCU KADROSU
Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan), Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan), Ezgi Mola (Lerzan Berrak), Bensu Soral (Nazlı Noyan), Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza), Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.
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