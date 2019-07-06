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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Organik Aşk filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Organik Aşk filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Organik Aşk dizisi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 14 Eylül 2018 tarihinde vizyona giren Organik Aşk'ın yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturuyor, filmin senaryosunu ise Volkan Girgin'in imzasını taşıyor. Peki, Organik Aşk filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Organik Aşk'ın başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç’un paylaşıyor, ikiliye kadroda Tarık Pabuçcuoğlu, Ruhsal Öcal ve Asuman Dabak eşlik ediyor. 'Organik Aşk' filmi, Muğla’nın birbirinden güzel köylerinde çekildi. Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye’de tamamlanan çekimlerde yerel halk da oyuncu olarak yer aldı.

ORGANİK AŞK KONUSU

Bülent, zengin bir ailenin inşaat şirketinden sorumlu beceriksiz oğludur. Ailenin bugün eriştiği zenginliğin tamamı baba Celal'in eseridir. Bülent, Celal'in hayattaki tek başarısızlığıdır. Üstelik bu başarısızlık oğlanın yüzüne vurulmasın diye her ay dünyanın parasını harcamaktadır. Celal için bu gidişata dur deme zamanı gelmiştir.

Babası Celal kendisi gibi sıfırdan hayata başlaması için Bülent'e bir ay müddet verir: Ya adam olacaktır, ya da mirastan men edilecektir! Bu çıktığı yolculukta başına gelen binbir türlü maceradan sonra, yolda karşılaştığı düğünden kaçan gelin Esma ile aşkı bulurken namus davası için peşlerinde olan abisi Davut ile de ayrıca uğraşırlar. Bülent ve Esma hem hayatlarını geçirecekleri organik köyü, hem de organik aşkı bulmuştur.

 

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