Onur Tuna: Can Yaman'ı tanımıyorum
“Mucize Doktor” ekibi, dizinin başarısını önceki akşam Maslak 1453’te bulunan Balkabağı adlı mekanda kutladı.
Objektiflere hep birlikte poz veren ekip, “Dizi beklediğimizden daha iyi yerlere geldi. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz” dedi.
Çekimler yorucu
Dizinin Ali’si Taner Ölmez, “Çekimler yorucu ama üstesinden geliyoruz. Bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim. Ama çocuklarla tanışınca çok zorlandım. Sırtımda bir yük olmaya başladı. Hem onlara hem de ailelerine karşı” diye konuştu.
Can Yaman’ı tanımıyorum
Dizide Ferman’ı canlandıran Onur Tuna, yurtdışında gördüğü ilgiyle gündeme gelen meslektaşı Can Yaman’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Can Yaman’ı tanımıyorum. O da o şekilde mutlu diye düşünüyorum.”
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