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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Onur Mete kimdir, eşi kim?

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Onur Mete kimdir, eşi kim?

Onur Mete, 90'lı yılların fenomen müzisyenlerinden biriydi. Değerli söz yazarı ve besteci Şehrazat ile birlikte yaptıkları şarkılardan biri olan ‘Kaderin Oyunu’ sevilen sanatçı Nilüfer tarafından seslendirildi. Peki, Onur Mete kimdir, eşi kim?

Onur Mete, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Yıldız İlkokulu, İstanbul Robert Kolej ve sonrasında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonelliğe ilk adımını ‘95 yilinda gitaristlik ve vokalistlik yaparak attı.

1997 yılında ilk solo albümü "Bitmesin"i çıkardı. Bar ve konser çalışmalarının yanı sıra değerli besteci Melih Kibar'la stüdyo ve sahne çalışmalarında birlikte yer aldı. Kibar'ın ikinci albümü "Saat Sabah'ın Dokuzu"nda sözleri Çiğdem Talu'ya ait "İçimdeki Fırtına" adlı sevilen eseri seslendirdi.

Yine değerli söz yazarı ve besteci Şehrazat ile birlikte yaptıkları şarkılardan biri olan "Kaderin Oyunu" sevilen sanatci Nilüfer tarafından seslendirildi. Muazzez Ersoy'un ''Yalancı Gül'', Hande Yener'in "Yanmışız" ve Işın Karaca'nın seslendirdiği "Bırakma" adlı şarkılar da Onur Mete'ye ait.

2002'de ikinci solo albümü "Aşk'a"yı çıkaran Onur Mete'nin bu albümünde yer alan "Aşk En Güzel Yalan", daha sonra Yeşim Salkım tarafından da seslendirildi.

Son dönemlerde ise Semih Saygıner Türk Sanat Müziği Albümü, Baha ve Ece Gürsel albümlerinde de söz ve besteriyle yer aldı.
Halen sahne çalışmalarına devam eden Onur Mete'nin, son albümü ''Onur Mete ve Şarkılar'' 2012 yılında yayımlanmıştır.
Söz yazarı ve şarkıcı Onur Mete, uzun zamandır birlikte olduğu Aycan Dalkılıç’la 2017 yılında evlendi.

 

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