Onur Büyüktopçu’dan Damat Bayıldı cevabı!
Oyuncu Onur Büyüktopçu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Büyüktopçu, kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt verirken yeni projesi Damat Bayıldı'nın neden kısa ömürlü olduğuna dair bir soruyu da yanıtsız bırakmadı.
Onur Büyüktopçu, Damat Bayıldı adlı yeni bir programın sunuculuğuna başlamıştı. Ancak Onur Büyüktopçu’nun ekran macerası çok daha kısa sürdü ve programı birkaç bölüm sonra final yaptı.
Büyüktopçu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.
Damat Bayıldı projesinin neden erken final yaptığını esprili bir dille açıkladı. Büyüktopçu 'neden erken final yaptı' sorusuna 'izlemediniz' diyerek yanıt verdi.
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