Onur Büyüktopçu'dan açıklama: Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Yemekteyiz yarışmasının yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta tekrar bölümleri yayınlanan Yemekteyiz, en son 28 Aralık Cuma günü izleyicileriyle buluşmuştu. Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle kanallar bazı dizi ve projelerine ara verdi, bunlardan biri de Yemekteyiz oldu. Programın eski bölümleriyle karşılaşan izleyiciler, ‘Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman başlayacak?’ sorusuna yanıt arıyor.
Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu, yeni bölümlerle ilgili açıklamada bulundu. Eski yarışmacıların görüntülerinden oluşan bir video paylaşan Onur Büyüktopçu, altına “Bizler yeni bölümleri çekiyoruz. Yemekteyiz’in yeni bölümleri çok yakında Tv8’de!” notunu düştü.
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