Onur Büyüktopçu kimdir?
Sunduğu yemek programlarıyla tanınan Onur Büyüktopçu, sempatik tavırlarıyla tanınıyor. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol alan Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk’taki Koriş karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir?
Baba tarafından Çankırılı, anne tarafından ise göçmen olan Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarının bir kısmı İzmir'de geçti ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında gençlik dizisi Lise Defteri ile yaptı ve bu dizide Yusuf karakterie hayat verdi.
Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Onur Büyüktopçu, 2015-17 yılları arasında oynadığı Kiralık Aşk dizisiyle tanındı ve burada canlandırdığı Koray karakteriyle sevildi. Yemekteyiz programı ardından Damat Bayıldı programının sunuculuğunu üstlendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle