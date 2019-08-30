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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Onur Buldu kimdir ve kaç yaşındadır?

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Onur Buldu kimdir ve kaç yaşındadır?

Güldür Güldür adlı eğlence programı ile tüm Türkiye'ye adını duyuran oyuncu Onur Buldu, internette en fazla araştırılan isimlerden olmaya devam ediyor. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren ve izleyenleri güldürmeyi başaran ünlü oyuncunun hayatı, sosyal medya kullanıcıları ve televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Onur Buldu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilenler.

Bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası isimli dizi ile televizyon kariyerine başlayan oyuncu Onur Buldu, yer aldığı projelerle büyük beğeni topluyor. İşte, Güldür Güldür'de Bilal karakterine can veren oyuncunun hayatına ilişkin bilgiler.

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir’in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Tuncelili ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüyen Onur Buldu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. "Papatyam" dizisinde usta oyuncu Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)
2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi)
2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi)
2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)
2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi)
2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)
2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)
2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)
2008 - Plajda (Sinema filmi)
2007 - Doktorlar (TV Dizisi)
2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

 

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