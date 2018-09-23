Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında ve nereli?
Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Onur Buldu'nın kim olduğu merak konusu oldu. Onur Buldu'nın özel yaşamı ve kariyerini merak eden vatandaşlar, internette sevilen isme dair araştırma yapıyor. Peki, Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında ve nereli?
Rol aldığı diziler, filmler ve televizyon programlarındaki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Onur Buldu, Güldür Güldür adlı eğlence programındaki canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni topluyor. İşte, Onur Buldu hakkında merak edilen tüm detaylar...
4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelen Onur Buldu, İzmir Menemen'de büyüdü. Lise eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. "Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile çalıştı.
Show TV’de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)
2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi)
2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi)
2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)
2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi)
2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)
2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)
2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)
2008 - Plajda (Sinema filmi)
2007 - Doktorlar (TV Dizisi)
2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)
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