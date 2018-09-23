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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.09.2018 - 19:02, Son Güncelleme:

Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında ve nereli?

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Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında ve nereli?

Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Onur Buldu'nın kim olduğu merak konusu oldu. Onur Buldu'nın özel yaşamı ve kariyerini merak eden vatandaşlar, internette sevilen isme dair araştırma yapıyor. Peki, Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında ve nereli?

Rol aldığı diziler, filmler ve televizyon programlarındaki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Onur Buldu, Güldür Güldür adlı eğlence programındaki canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni topluyor. İşte, Onur Buldu hakkında merak edilen tüm detaylar...

4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelen Onur Buldu, İzmir Menemen'de büyüdü. Lise eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. "Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile çalıştı.

Show TV’de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)

2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)

2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)

2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)

2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 - Plajda (Sinema filmi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

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