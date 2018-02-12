Ömer Öztüyen kimdir kaç yaşında?

Ömer Öztüyen, Ezo Sunal ile dünya evine girmesinin ardından sosyal medyanın konuşulan isim oldu. Anadolu Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan Ömer Öztüyen, piyano ve keman virtüözüdür. Bu çalgı aletlerinin yanı sıra viola eğitimi de alan Ömer Öztüyen, 11 Şubat 2018 tarihinde Ali Sunal'ın kardeşi ve duayen oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ile hayatını birliştirmiştir.

Tıpkı Ezo Sunal gibi çocuklar ile iyi bir iletişime sahip olan Ömer Öztüyen, 2015 yılında eşi Sunal ile birlikte çocuklar için müzikli oyunlar ve etkinlikler içeren bir kitap yayımlamıştır. Grup Gevende isimli müzikal grubun viyola çalgıcısı görevini üstlenen Öztüyen, bugüne kadar yurt içi başta olmak üzere, Yunanistan, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Ankara, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerin önemli festivallerinde sahne almıştır.