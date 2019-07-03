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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.07.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Ölümlü Dünya oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadro

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Ölümlü Dünya oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadro

Ölümlü Dünya filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vizyona girdiği yılın iddialı komedi ve aksiyon filmleri arasında gösterilen Ölümlü Dünya gerek konusu gerekse kadrosuyla konuşulmuştu. Peki, Ölümlü Dünya filminin oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve kadrosu

Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği Ölümlü Dünya’nın oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor. 26 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Ölümlü Dünya’da, lokanta işletmeciliğinin yanı sıra nesillerdir köklü bir teşkilatın bünyesinde çalışan Mermer Ailesi’nin hikayesini anlatıyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU

‘Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

 

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