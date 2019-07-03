Ölümlü Dünya oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadro
Ölümlü Dünya filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vizyona girdiği yılın iddialı komedi ve aksiyon filmleri arasında gösterilen Ölümlü Dünya gerek konusu gerekse kadrosuyla konuşulmuştu. Peki, Ölümlü Dünya filminin oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve kadrosu
Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği Ölümlü Dünya’nın oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor. 26 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Ölümlü Dünya’da, lokanta işletmeciliğinin yanı sıra nesillerdir köklü bir teşkilatın bünyesinde çalışan Mermer Ailesi’nin hikayesini anlatıyor.
ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU
‘Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.
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