Ölümcül Uçuş filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Ölümcül Uçuş filmi beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Alex Merkin’in oturduğu Ölümcül Uçuş, Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki gibi usta oyuncular yer alıyor. Ölümcül Uçuş filminin konusu ne?
Ölümcül Uçuş filmi sinema kuşağında yer aldı. TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmin konusu şimdiden merak konusu oldu. İşte, Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Ölümcül Uçuş filminin konusuyla ilgili detaylı bilgi
FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D.C.'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulundukları uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını başta ciddiye almaz ama uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine şaka olmadığının farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır.
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