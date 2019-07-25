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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Ölümcül Oyun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

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Ölümcül Oyun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Ölümcül Oyun filmi beyaz perde ardından TV’de ilk kez izleyicilerle buluşuyor. Henrik Ruben Genz'in yönettiği ve aynı adı taşıyan Marcus Sakey'in 2008 romanına dayanan Ölümcül Oyun, 2013 yılında yayınlanan bir Amerikan gerilim filmidir. Peki, Ölümcül Oyun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Henrik Ruben Genz’in yaptığı, James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı "Ölümcül Oyun", sıradan hayatları kiracılarının ölü bulunmasıyla kabusa dönen bir çiftin öyküsünü anlatıyor.

Tom ve Anna çifti, yaşadıkları sıkıntıları geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak için Londra'ya taşınmıştır. Peyzaj mimarı olan Tom, bir yandan oturacakları evi restore ederken, diğer yandan da irili ufaklı tadilat işlerinden para kazanmaktadır. Tüm maddi birikimlerini evin tadilatında kullanan Tom, çektiği kredilerden dolayı zor durumdadır. Öğretmen olan Anna'nın ise en çok istediği şey bir bebek sahibi olmaktır. Gelirlerine katkı olsun diye alttaki bodrum katını, Ben adında bir adama kiraya veren çiftin kaderi, Ben'in evde ölü bulunması ile değişecektir. Polis soruşturması devam ederken evde yüklü miktarda para bulan çifti, zor kararlar beklemektedir.

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