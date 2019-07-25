Ölümcül Oyun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Ölümcül Oyun filmi beyaz perde ardından TV’de ilk kez izleyicilerle buluşuyor. Henrik Ruben Genz'in yönettiği ve aynı adı taşıyan Marcus Sakey'in 2008 romanına dayanan Ölümcül Oyun, 2013 yılında yayınlanan bir Amerikan gerilim filmidir. Peki, Ölümcül Oyun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Henrik Ruben Genz’in yaptığı, James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı "Ölümcül Oyun", sıradan hayatları kiracılarının ölü bulunmasıyla kabusa dönen bir çiftin öyküsünü anlatıyor.
Tom ve Anna çifti, yaşadıkları sıkıntıları geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak için Londra'ya taşınmıştır. Peyzaj mimarı olan Tom, bir yandan oturacakları evi restore ederken, diğer yandan da irili ufaklı tadilat işlerinden para kazanmaktadır. Tüm maddi birikimlerini evin tadilatında kullanan Tom, çektiği kredilerden dolayı zor durumdadır. Öğretmen olan Anna'nın ise en çok istediği şey bir bebek sahibi olmaktır. Gelirlerine katkı olsun diye alttaki bodrum katını, Ben adında bir adama kiraya veren çiftin kaderi, Ben'in evde ölü bulunması ile değişecektir. Polis soruşturması devam ederken evde yüklü miktarda para bulan çifti, zor kararlar beklemektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle