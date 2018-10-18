Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriOlanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var?
GeriTelevizyon Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
18.10.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var?

Olanlar Oldu sinemadan sonra televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Ata Demirer'in başrollerinde yer aldığı Olanlar Oldu, oyuncuları ile merak konusu oldu. Tuvana Türkay ve Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı film, Egeli bir annenin oğlunun mürüvvetini görmek için girdiği mücadeleyi ekrana taşıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve detaylı bilgiler

Olanlar Oldu oyuncuları, filmi izleyen birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Mehtap'tan ayrılan oğlunun durumuna üzülen Döndü, buna bir son vermek için harekete geçer, bu saatten sonra gelişen olaylarda olanlar olur. İşte, Olanlar Oldu filminin çekildiği yer ve filmin oyuncu kadrosu hakkında bazı bilgiler

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

ATA DEMİRER

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

ÜLKÜ DURU

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

TUVANA TÜRKAY

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

SALİH KALYON

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

SEDA GÜVEN

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

RENAN BİLEK

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

TOPRAK SERGEN

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

BEDİR BEDİR

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

BİGE ÖNAL

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

TUNA KIRLI

ALİ YOĞURTÇUOĞLU

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

GÜMEÇ ALPAY

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

MURAT OKAY

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

EFE AKERCAN

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

DERYA ALABORA

Olanlar Oldu nerede çekildi Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Burası benim doğduğum ev!'

Tarkan: Ara Güler’i hiç unutmayacağız!

Sinem Umaş'a darp iddiasına emniyetten yanıt

'Çocuk sırf masraf!'