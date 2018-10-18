Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları arasında kimler var?
Olanlar Oldu sinemadan sonra televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Ata Demirer'in başrollerinde yer aldığı Olanlar Oldu, oyuncuları ile merak konusu oldu. Tuvana Türkay ve Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı film, Egeli bir annenin oğlunun mürüvvetini görmek için girdiği mücadeleyi ekrana taşıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve detaylı bilgiler
Olanlar Oldu oyuncuları, filmi izleyen birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Mehtap'tan ayrılan oğlunun durumuna üzülen Döndü, buna bir son vermek için harekete geçer, bu saatten sonra gelişen olaylarda olanlar olur. İşte, Olanlar Oldu filminin çekildiği yer ve filmin oyuncu kadrosu hakkında bazı bilgiler
OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.
OLANLAR OLDU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
ATA DEMİRER
ÜLKÜ DURU
TUVANA TÜRKAY
SALİH KALYON
SEDA GÜVEN
RENAN BİLEK
TOPRAK SERGEN
BEDİR BEDİR
BİGE ÖNAL
TUNA KIRLI
ALİ YOĞURTÇUOĞLU
GÜMEÇ ALPAY
MURAT OKAY
EFE AKERCAN
DERYA ALABORA
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