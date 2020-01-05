Oktay Kaynarca: Çakır’ın vedası kitap olur
HÜLYA Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programının yeni yıldaki ilk konuğu Oktay Kaynarca oldu.
Ünlü oyuncu, yıllar önce “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı, televizyonun kült karakterlerinden Süleyman Çakır’ı anlattı: “Fenomen bir adamdı. Televizyon tarihinde cesaretle yazılmış ve oynanmış rollerin ilklerinden biriydi. Çakır’ın diziye veda sürecini kaleme alsam kitap olur. Hâlâ ölüm yıldönümünde ‘Saygıyla anıyoruz’ mesajları geliyor. Gıyabında cenaze namazları kılınması, mezar taşları yapılması, saygı duruşları... Dünyada ilk örnek. Çok enteresan.”
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