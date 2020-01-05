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Televizyon
Haber Giriş: 05.01.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Oktay Kaynarca: Çakır’ın vedası kitap olur

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Oktay Kaynarca: Çakır’ın vedası kitap olur

HÜLYA Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programının yeni yıldaki ilk konuğu Oktay Kaynarca oldu.

 Ünlü oyuncu, yıllar önce “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı, televizyonun kült karakterlerinden Süleyman Çakır’ı anlattı: “Fenomen bir adamdı. Televizyon tarihinde cesaretle yazılmış ve oynanmış rollerin ilklerinden biriydi. Çakır’ın diziye veda sürecini kaleme alsam kitap olur. Hâlâ ölüm yıldönümünde ‘Saygıyla anıyoruz’ mesajları geliyor. Gıyabında cenaze namazları kılınması, mezar taşları yapılması, saygı duruşları... Dünyada ilk örnek. Çok enteresan.”

Oktay Kaynarca: Çakır’ın vedası kitap olur



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