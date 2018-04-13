Oktay Gürtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriOktay Gürtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli?
GeriTelevizyon Oktay Gürtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
13.04.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Oktay Gürtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oktay Gürtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Son dönemlerde seslendirdiği 'Aşk Çiçeğim' şarkısıyla tanınan ve sosyal medyada çok konuşulan bir isim olan Oktay Gürtürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Oktay Gürtürk hakkında merak ettikleri konuları sorgulayan vatandaşlar, Oktay Gürtürk'ün yaşını, kariyeri ve özel hayatı hakkında merak ettikleri sorulara cevap arıyor. Peki, Oktay Gürtürk kimdir? Oktay Gürtürk kaç yaşında ve nereli?

Aşk Çiçeğim adlı şarkısına çektiği klip YouTube'da milyonlarca kez izlenen Oktay Gürtürk'ün kim olduğu, katıldığı televizyon programları ya da basında yer alan haberler sonrası vatandaşların merak konusu oluyor. İşte, son günlerde popüler olan, şarkıcı Oktay Gürtürk hakkında merak edilen detaylar...

OKTAY GÜRTÜK KİMDİR?

İnternette tam doğum tarihi hakkında bilgi olmayan Oktay Gürtürk, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Elazığ’da geçiren ve kendi deyimiyle 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olan Oktay Gürtürk, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgileniyor.

Profesyonel müzik hayatına 1988 yılında başlayan Oktay Gürtürk, ilk olarak Ankara'da sahne almaya başladı. Bu şehirde pek çok mekanda sahne alan şarkıcı kariyerine daha sonra İstanbul'da devam etme kararı aldı. İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Oktay Gürtürk 2007 yılında çıkardığı “Yiğit Yaralı Olur” albümü ile tanınmaya başladı.

Futbolla da ilgili olan Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarı. Aşk Çiçeğim adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı müzik kariyerine, yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam ediyor. Oktay Gürtürk'ün en bilinen eserleri ise şunlar; Yiğit Yaralı Olur, Kara Köprü Narlıktır, Baboş ve Emmoğlu Ele Benzer.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Mamut Project'te Krüw seçkisi

"Emlak kralı" şarkıcı metroda: Kimse tanımadı

'Avantgarde' kimdir; neye denir?