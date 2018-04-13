Oktay Gürtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Son dönemlerde seslendirdiği 'Aşk Çiçeğim' şarkısıyla tanınan ve sosyal medyada çok konuşulan bir isim olan Oktay Gürtürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Oktay Gürtürk hakkında merak ettikleri konuları sorgulayan vatandaşlar, Oktay Gürtürk'ün yaşını, kariyeri ve özel hayatı hakkında merak ettikleri sorulara cevap arıyor. Peki, Oktay Gürtürk kimdir? Oktay Gürtürk kaç yaşında ve nereli?
Aşk Çiçeğim adlı şarkısına çektiği klip YouTube'da milyonlarca kez izlenen Oktay Gürtürk'ün kim olduğu, katıldığı televizyon programları ya da basında yer alan haberler sonrası vatandaşların merak konusu oluyor. İşte, son günlerde popüler olan, şarkıcı Oktay Gürtürk hakkında merak edilen detaylar...
OKTAY GÜRTÜK KİMDİR?
İnternette tam doğum tarihi hakkında bilgi olmayan Oktay Gürtürk, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Elazığ’da geçiren ve kendi deyimiyle 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olan Oktay Gürtürk, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgileniyor.
Profesyonel müzik hayatına 1988 yılında başlayan Oktay Gürtürk, ilk olarak Ankara'da sahne almaya başladı. Bu şehirde pek çok mekanda sahne alan şarkıcı kariyerine daha sonra İstanbul'da devam etme kararı aldı. İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Oktay Gürtürk 2007 yılında çıkardığı “Yiğit Yaralı Olur” albümü ile tanınmaya başladı.
Futbolla da ilgili olan Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarı. Aşk Çiçeğim adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı müzik kariyerine, yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam ediyor. Oktay Gürtürk'ün en bilinen eserleri ise şunlar; Yiğit Yaralı Olur, Kara Köprü Narlıktır, Baboş ve Emmoğlu Ele Benzer.
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