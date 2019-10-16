Okan Yalabık doktor oldu
Amerika’nın fenomen dizisi “Doktor House”, Türkiye’ye uyarlanıyor.
Karga7 Türkiye tarafından Kanal D için hazırlanan dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Okan Yalabık dahil oldu. Timuçin Esen’in dizinin efsane karakteri Dr. Gregory House’u canlandıracağı yapımda Yalabık ise Doktor James olarak izleyici karşısına çıkacak. “Hekimoğlu” adıyla ekrana gelmesi planlanan yapımın oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz ve Kaan Yıldırım da var. Dizinin çekimleri oyuncu cast’ının tamamlanmasının ardından başlayacak.
"Doktor House"un Türkiye uyarlaması Kanal D'de yayınlanacak.
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