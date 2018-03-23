Oğuzhan Uğur kimdir?
İlk olarak Yotube videolarıyla tanınan Oğuzhan Uğur’un hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Hem müzik hem de sinema da kendisini deneyen Oğuzhan Uğur’un yaşı, eğitimi ve filmleri araştırılıyor. Peki Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
Onedio’nun sevilen programlarından Pinç’in sunucusu, aynı zamanda müzisyen Oğuzhan Uğur’un hayatına ilişkin detayları derledik.. Onedio’nun en sevilen programlarından Pinç’in sunucusu, aynı zamanda müzisyen Oğuzhan Uğur’un hayatına ilişkin detayları derledik.
Müzisyen, film yönetmeni, senarist Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde doğdu. Ankara'da dünyaya gelmiştir. Youtube'da yayınladığı kısa videolarla kendisine küçük bir kitle edinen Oğuzhan Uğur, 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında ise Çok Şükür isimli ilk stüdyo albümünü yayınladı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla isimli parçasına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte Mağlubiyet isimli bir düet parça da çıkardı.
Single albümler
• Terbiyesizim (2012)
• Panpa (2012)
• Birinci Vazife (2013)
• İstemiyorum (2013)
• Sağ Salim (2014)
• Bal Prensesi (2014)
• Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu (2014)
• Biyolojik Unsur (2015)
• Mağlubiyet (2016)
• Madım Mı? (2016)
• Kıskanç (2016)
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