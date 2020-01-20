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GeriTelevizyon Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısı ile O Ses Türkiye yarışmasına damga vurdu!
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Televizyon
Haber Giriş: 20.01.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısı ile O Ses Türkiye yarışmasına damga vurdu!

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Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısı ile O Ses Türkiye yarışmasına damga vurdu!

O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Oğuz Görceğiz, Elmacı Güzel isimli şarkı ile izleyici karşısına çıktı. Jüri üyelerinin hemen döndüğü yarışmacı, şarkısını bir kez daha seslendirdi.

Jüri üyelerinin yarışmacıyı kendi taraflarına çekebilmek için ciddi bir efor sarf ettiği yarışmacı Beyazıt Öztürk'ü seçti.

44 yaşındaki Oğuz Görceğiz, aslen Kars Digorludur. 35 yıldır İzmir Menemen'de yaşamını sürdüren Oğuz Görceğiz, 22 yıldır sahnelerde yer alıyor.

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