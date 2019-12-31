Oğulcan Engin kimdir? Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin kaç yaşında?

Babası Beşiktaş’lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan olan Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Beşiktaş’ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı. Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumaya başladı. Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.



2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynadı.

2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya‘nın Milano kentinde European Shool Of Economics’te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015’de mezun oldu. İlginç tarzıyla ve bir dönem Sima Tarkan ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen Oğulcan Engin, Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş.