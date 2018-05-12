Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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12.05.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

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Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

Oğulcan Engin'in kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Oğulcan Engin hakkında merak ettikleri konuları internette araştıran vatandaşlar Oğulcan Engin'in özel yaşamı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Oğulcan Engin  kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in çocuğu olan Oğulcan Engin'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oğulcan Engin'e dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Oğulcan Engin'in özel yaşamı ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte, Oğulcan Engin hakkında merak edilen detaylar...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin 30 Ağustos 1990 yılında Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında  Beşiktaş Spor Kulübü'nden lisanını aldı. Oğulcan, 07-08 sezonunda Beşiktaş A2 takımında görev aldı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı. 23 Ağustos 2008 tarihinde çapraz bağların dolayı yaşadığı bir rahatsızlık sonucu  ameliyat olan Oğulcan'in 4 ay futbol sahalarından uzak kalacağı belirtildi.

Sakatlığı yüzünden uzun süre futbola ara veren Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılında bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübü takımına transfer olmuştur .2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giyme şansı  yakalamıştır. 2008'de düzenlenen Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 milli takım formasını giymiştir. Futbolu dışında özel hayatıyla da dikkat çeken Engin, 2009 yılında Bebek'te arabasının aynasıyla çarptığı İtalyan gençle kavga  ederek, uzun süre magazin dünyasını oyalamıştır. Yine aynı yıl, ilk oyunculuk deneyimini annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynayarak yaşadı.

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