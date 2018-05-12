Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?
Oğulcan Engin'in kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Oğulcan Engin hakkında merak ettikleri konuları internette araştıran vatandaşlar Oğulcan Engin'in özel yaşamı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?
Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in çocuğu olan Oğulcan Engin'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oğulcan Engin'e dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Oğulcan Engin'in özel yaşamı ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte, Oğulcan Engin hakkında merak edilen detaylar...
OĞULCAN ENGİN KİMDİR?
Oğulcan Engin 30 Ağustos 1990 yılında Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında Beşiktaş Spor Kulübü'nden lisanını aldı. Oğulcan, 07-08 sezonunda Beşiktaş A2 takımında görev aldı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı. 23 Ağustos 2008 tarihinde çapraz bağların dolayı yaşadığı bir rahatsızlık sonucu ameliyat olan Oğulcan'in 4 ay futbol sahalarından uzak kalacağı belirtildi.
Sakatlığı yüzünden uzun süre futbola ara veren Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılında bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübü takımına transfer olmuştur .2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giyme şansı yakalamıştır. 2008'de düzenlenen Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 milli takım formasını giymiştir. Futbolu dışında özel hayatıyla da dikkat çeken Engin, 2009 yılında Bebek'te arabasının aynasıyla çarptığı İtalyan gençle kavga ederek, uzun süre magazin dünyasını oyalamıştır. Yine aynı yıl, ilk oyunculuk deneyimini annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynayarak yaşadı.
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