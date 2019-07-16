Öğrenci İşleri filminin oyuncuları kimler?
Öğrenci İşleri filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Talip Karamahmutoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Öğrenci İşleri, iflastan kurulmaya çalışan Kısmet’in yaptığı türlü oyunları anlatıyor. Peki, Öğrenci İşleri filminin oyuncuları kimler?
Yapımcılığını M.Yusuf Kulaksız’ın üstlendiği, senaryosu Kamuran Süner’in imzasını taşıyan Öğrenci İşleri filminin başrollerini Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar ve Deniz Celiloğlu paylaşıyor.
KONUSU
Değerli bir arazi üzerinde bulunan, babadan kalma dershaneyi işleten Kısmet maddi anlamda zor günler yaşar. Bin bir zorlukla işlettiği dershane üzerine müteahhit kardeşi İsmet ile sürekli restleşmektedirler. İsmet dershanenin arsasını satın almaya çalışmaktadır ancak Kısmet her şeye rağmen işini sürdürmeye kararlıdır. Kısmet tüm çabalarına rağmen iflasın eşiğine gelir ve İsmet ile iddiaya girmek zorunda kalır. Buna göre eğer iddiayı kazanırsa İsmet dershanenin borçlarını ödeyecek ve ayrıca öğrencilerden birinin hastane masraflarını da karşılayacaktır. İsmet kazanırsa araziyi satın alacaktır. Kimin sınıfı daha çok sınav kazanırsa iddiayı o kazanmış olacaktır. Kısmet üç yıldır sınavı kazanamayan öğrencilerden kurulu bir sınıfın öğretmeniyken İsmet para karşılığı üniversite öğrencileriyle anlaşıp onlardan oluşan bir sınıf kuracaktır...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle