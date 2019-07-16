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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Öğrenci İşleri filminin oyuncuları kimler?

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Öğrenci İşleri filminin oyuncuları kimler?

Öğrenci İşleri filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Talip Karamahmutoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Öğrenci İşleri, iflastan kurulmaya çalışan Kısmet’in yaptığı türlü oyunları anlatıyor. Peki, Öğrenci İşleri filminin oyuncuları kimler?

Yapımcılığını M.Yusuf Kulaksız’ın üstlendiği, senaryosu Kamuran Süner’in imzasını taşıyan Öğrenci İşleri filminin başrollerini Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar ve Deniz Celiloğlu paylaşıyor. 

KONUSU

Değerli bir arazi üzerinde bulunan, babadan kalma dershaneyi işleten Kısmet maddi anlamda zor günler yaşar. Bin bir zorlukla işlettiği dershane üzerine müteahhit kardeşi İsmet ile sürekli restleşmektedirler. İsmet dershanenin arsasını satın almaya çalışmaktadır ancak Kısmet her şeye rağmen işini sürdürmeye kararlıdır. Kısmet tüm çabalarına rağmen iflasın eşiğine gelir ve İsmet ile iddiaya girmek zorunda kalır. Buna göre eğer iddiayı kazanırsa İsmet dershanenin borçlarını ödeyecek ve ayrıca öğrencilerden birinin hastane masraflarını da karşılayacaktır. İsmet kazanırsa araziyi satın alacaktır. Kimin sınıfı daha çok sınav kazanırsa iddiayı o kazanmış olacaktır. Kısmet üç yıldır sınavı kazanamayan öğrencilerden kurulu bir sınıfın öğretmeniyken İsmet para karşılığı üniversite öğrencileriyle anlaşıp onlardan oluşan bir sınıf kuracaktır...

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