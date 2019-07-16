Oflu Hoca'nın Şifresi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Oflu Hoca'nın Şifresi filminin serileri beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Oflu Hoca'nın Şifresi, Müteahhit Ahmet ile Oflu Hoca’nın başkanlık mücadelesi sırasında yaşanan inanılmaz olayları anlatıyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
2014 Ekim ayında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi farklı kanalların sinema kuşağıyla ekranlarda yer almaya devam ediyor. Komedi türündeki filmin başrollerini Çetin Altay ve Ahmet Varlı paylaşıyor. İkiliye kadroda Didem Balçın, Köksal Engür ve Tarık Papuççuoğlu eşlik ediyor. Her serisinde başka bir maceranın anlatıldığı Oflu Hoca'nın ilk filminin çekimleri Lüleburgaz da gerçekleşti.
KONUSU
Bir başkasına şaka gibi, kabus gibi gelebilecek bir gün, Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, akıl hocalığı yaptığı programda, tahammül sınırlarını zorlayan abuk sorulara yanıt vermekte; yöredeki her dişi için artık bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını mümkün mertebe zaptetmeye çalışmakta ve bir “deli mıknatısı”na dönmüş hayatında envai çeşit abuk olay yaşamaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca’nın hayatını daha da değiştirecek ve onu pek de istemediği, komik bir rekabetin ortasına düşürecektir. Öncelikle Hoca’nın da gençliğinde oynadığı Doğanspor kulübünün zor durumdan kurtulması için “namuslu, zeki ve gönüllerin şampiyonu ” bir başkan gerekmektedir. Bu özelliklerden bir tanesini bile taşımayan ve hiç de güven vermeyen
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