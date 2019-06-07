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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.06.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları kimler?

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Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları kimler?

Oflu Hoca Trakya'da filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 13 Nisan 2018’de vizyona giren Oflu Hoca Trakya'da filminde yeni transfer peşine düşen Haspi’nin maceraları anlatılıyor. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları kimler?

Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oflu Hoca Trakya'da filminin başrollerini Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, ve Gülhan Tekin paylaşıyor. Üçlüye kadroda Bilal Çatalçekiç, Seyhan Aydın, Ececan Gümeci, Buket Dereoğlu ve Bahtiyar Engin eşlik ediyor. 

KONUSU

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.

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