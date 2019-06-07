Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları kimler?
Oflu Hoca Trakya'da filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 13 Nisan 2018’de vizyona giren Oflu Hoca Trakya'da filminde yeni transfer peşine düşen Haspi’nin maceraları anlatılıyor. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları kimler?
Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oflu Hoca Trakya'da filminin başrollerini Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, ve Gülhan Tekin paylaşıyor. Üçlüye kadroda Bilal Çatalçekiç, Seyhan Aydın, Ececan Gümeci, Buket Dereoğlu ve Bahtiyar Engin eşlik ediyor.
KONUSU
Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle