Ödül gecesi
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Ödül töreni, Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapıldı.
Kanal D’nin başarılı programı “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” Yılın Magazin Programı ödülünün sahibi oldu. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, öğrencilerin yoğun tezahüratları eşliğinde ödüllerini Abdurrahim Albayrak’ın elinden aldı.
Gecede onur ödülüne layık görülen Yıldız Tilbe, şarkı da söyledi.
İdo Tatlıses, “Yılın en iyi erkek ses sanatçısı” ödülünün sahibi oldu.
“Yılın en iyi kadın ses sanatçısı ödülü”nü kazanan Hande Ünsal, “Kalben teyzem olarak gördüğüm Yıldız ablamın önünde ödül alıyorum. Çok mutluyum. Tüm ekibime ve aileme teşekkür ederim” dedi.
“Yılın kadın oyuncusu” seçilen Ayça Ayşin Turan, “2-3 ay öncesine kadar sizlerle sıra arkadaşıydım. Bu ödül için çok değerli” dedi.
Törende Yılın Bilime Destek Veren TV Programı ödülü ise “Deniz Bayramoğlu ile Gündem Özel”e gitti. Ödülü Deniz Bayramoğlu ve programın editörü Şafak Altun birlikte aldı.
Törende CNN Türk Yılın TV Kanalı ödülüne layık görüldü. Ödülü genel müdür Bora Bayraktar teslim aldı.
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