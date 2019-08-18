Oblivion filminin oyuncuları kimler?
Oblivion, Joseph Kosinski'nin aynı adı taşıyan Radikal Comics için yaptığı ancak yayınlanmamış kıyamet sonrası bilim kurgu türünde grafik roman'ın sinema için uyarlanmış 2013 yapımı filmidir. Oblivion, Kosinski ile birlikte ortak yazılmış ve onun tarafından yönetilmiştir. Peki, Oblivion filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Oblivion, 19 Nisan 2013 tarihinde ABD sinemalarında vizyona girmişti. Oblivion filminde macera askeri yönetimin Jack adında deneyimli bir askeri, Dünya isminde terk edilmiş bir gezegene keşif için yollaması ile başlıyor. İnsanların yok olmasından önce bu “Dünya” gezegeninde nasıl yaşadıklarını tespit için gönderilen Jack hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşıyor. Tom Cruise’un başrolü canlandırdığı filmde yakışıklı oyunca Morgan Freeman ve Andrea Riseborough eşlik ediyor.
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